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Власти Крыма заберут имущество у радикалов

Политика

Руководство республики ищет оптимальные процедуры передачи собственности

Симферополь, 29 октября 2018, 13:35 — REGNUM  Власти Крыма не исключают вариант передачи имущества запрещённого в России меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Духовному управлению мусульман. Об этом 29 октября сообщил журналистам глава РК Сергей Аксёнов.

«Это вражеская организация, которая желает зла Республике Крым, поэтому и меры должны быть соответствующие. ДУМК уже были переданы несколько религиозных зданий и сооружений, которые имели непосредственное отношение к духовенству. То же самое происходит и с другими религиозными общинам. Общественным организациям имущество передать невозможно, но, исходя из того, что ряд объектов принадлежит частникам, возможна отдельная процедура», — отметил глава РК.

Напомним, ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что имущество меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может быть национализировано. 27 октября делегаты курултая Крыма выступили с предложением передать Духовному управлению мусульман Крыма данное имущество.

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