Глава МИД Ирана осудил массовое убийство в синагоге Питтсбурга

Тегеран, , 13:36 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург. Послание он опубликовал на своей странице в Twitter 29 октября.

«Экстремизм и терроризм не знают ни расы, ни религии и должны быть осуждены в каждом случае. Мир заслуживает лучшего, чем быть вынужденным жить с вооруженной демагогией. Мысли и молитвы — с жертвами теракта в синагоге Питтсбурга и их близкими», — написал Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами стрельбы в синагоге стали 11 человек. Злоумышленником оказался 46-летний житель штата Пенсильвания Роберт Бауэрс, ему грозит высшая мера наказания — смертная казнь.

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