Евросоюз боится США, Россия вооружает Индию: Радио REGNUM

Москва, 29 октября 2018, 14:00 — REGNUM
- Страны Евросоюза не хотят «переходить дорогу» США;
- Индия покупает у России два фрегата;
- О чём пойдёт речь на встрече Порошенко и Меркель;
- В Индонезии рухнул пассажирский «Боинг»;
- В России испытана система охлаждения космического ядерного двигателя.
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Читайте ранее в этом сюжете: Украина и США не перестают сравнивать себя с Россией: Радио REGNUM