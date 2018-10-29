Выборы в Гессене подтверждают «политическую трансформацию» в Германии

Москва, , 13:24 — REGNUM Результаты выборов в Гессене подтверждают неминуемость политической трансформации в стране ЕС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Очередную потерю сторонников продемонстрировал результат партии Ангелы Меркель на выборах в Гессене, что является подтверждением неминуемой политической трансформации в стане — лидере ЕС», — заявил Железняк.

Закрепление успеха партии «Альтернатива для Германии», которая проходит в парламент еще одного региона страны, свидетельствует о нарастающей тенденции по снижению доверия к политической верхушке ХДС/ХСС и СДПГ, отметил парламентарий.

«Госпоже канцлер придется вносить существенные изменения в свою внутреннюю и внешнюю политику, чтобы окончательно не утратить позиции», — уверен он.

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель побеждает на выборах в парламент федеральной земли Гессен, набрав 27% голосов, что на 11,3% меньше, чем на прошлых выборах.

Вместе с тем Меркель не будет переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в партии.

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