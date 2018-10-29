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НАТО возвращается к временам холодной войны — МИД РФ

Политика

Своими действиями и военным строительством альянс воссоздает атмосферу времен холодной войны

Москва, 29 октября 2018, 13:06 — REGNUM  Североатлантический альянс (НАТО) идет в сторону воссоздания системы конфронтации, которая существовала в годы холодной войны, заявил 29 октября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на площадке клуба «Валдай» в Москве.

«Развитие, которое запущено альянсом, оно чревато не только восстановлением политико-военного климата холодной войны, но и чревато новой гонкой вооружений», — заявил Грушко.

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По его словам, НАТО чувствует себя комфортно в ситуации времен холодной войны, а своими действиями и военным строительством альянс воссоздает эту атмосферу.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная активность блока НАТО у российских границ достигла небывалого со времен холодной войны уровня. По его словам, политика Североатлантического альянса направлена на усиление своего военного присутствия на восточном фланге.

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Обострение отношений России и НАТО
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