Правящая партия Италии вступила в конфликт с ведущей газетой страны

Рим, , 13:02 — REGNUM Представители правящей партии Италии «Движение 5 звезд» начали очередной раунд конфликта с ведущими СМИ страны, сообщает Il Giornale в понедельник, 29 октября.

В выходные в официальном блоге партии появилась запись, в которой издание La Repubblica обвинялось в предвзятости. Ведущая газета страны занимается политикой, а не журналистикой, из-за чего и падают ее тиражи, добавили представители партии. Авторы записи резюмировали, что «покупать La Repubblica — все равно что финансировать Демократическую партию».

Представители газеты, а также и Демократической партии в ответ обвинили «Движение» в попытке вмешательства в работу СМИ и в недостойном поведении.

Поводом для критики со стороны правящей партии на этот раз стал характер освещения митингов в Риме, чьи участники выражали недовольство работой мэра города Вирджинии Раджи (члена «Движения»).

La Repubblica, как и некоторые другие ведущие издания страны, регулярно выступает с резкой критикой действий обеих правящих партий. Тональность сообщений о прежней правящей партии — демократах — резко отличается в более позитивную сторону. Однако в самих изданиях отмечают, что дело тут не в предвзятости, а в том, что одни партии работают хорошо, а другие нет.

Сторонники нынешнего правительства видят ситуацию иначе. Взаимная любовь крупного бизнеса, демократов и ведущих СМИ не являются, с их точки зрения, платонической. В ситуации, когда крупный бизнес не только поддерживает демократов, но и через «рекламные» контракты финансирует СМИ, которые потом поддерживают интересы этого бизнеса и этой партии, сторонники действующей власти видят скорее брак по расчету.

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