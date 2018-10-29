Родственники Вороненкова согласились на закрытие его дела

Москва, , 12:45 — REGNUM Родственники убитого на Украине бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова согласились на закрытие его уголовного дела, об этом 29 октября заявил его сын Николай во время заседания в Тушинском суде Москвы.

«Я хотел бы выразить согласие с прекращением дела в связи со смертью (Дениса Вороненкова)», — цитирует РИА Новости Николая Вороненкова.

Кроме того, мать, сестра и вдова бывшего депутата также не возражают против прекращения дела. Вместе с тем против прекращения дела выступил пострадавший по делу — бизнесмен Отари Кобахидзе, который считает, что Вороненков «наверно, жив».

Напомним, уголовное дело против Вороненкова было возбуждено еще при жизни экс-депутата и не было прекращено после его смерти, поскольку близкие родственники погибшего возражали против его закрытия.

По версии следствия, бывший депутат участвовал в афере с рейдерским захватом одного из московских зданий стоимостью 127 млн рублей, которое в последствии было продано за 20 млн. Именно Вороненков, как полагает следствие, финансировал эту схему и лично контролировал процесс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве отложили рассмотрение дела против Вороненкова о рейдерском захвате