СМИ: Меркель не будет претендовать на лидерство в своей партии

Берлин, , 12:28 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет переизбираться на пост главы своей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), сообщает со ссылкой на источники немецкое издание Der Spiegel.

Такое решение Меркель могла принять после того, как ее партия ХДС понесла значительные потери в региональных выборах.

Напомним, ранее в федеральной земле Германии Гессене прошли ключевые для партии Меркель выборы, на которых и ХДС, и их союзники по коалиции из Социал-демократической партии (СДП) понесли значительные потери. До этого на выборах в Баварии ХДС лишился абсолютного большинства, тогда как СДП не набрали и 10%.