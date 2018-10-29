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СМИ: Меркель не будет претендовать на лидерство в своей партии

Политика

Это решение может быть связано с поражениями, понесенными партией на прошедших выборах

СМИ: Меркель не будет претендовать на лидерство в своей партии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ангела Меркель

Берлин, 29 октября 2018, 12:28 — REGNUM  Канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет переизбираться на пост главы своей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), сообщает со ссылкой на источники немецкое издание Der Spiegel.

Такое решение Меркель могла принять после того, как ее партия ХДС понесла значительные потери в региональных выборах.

Напомним, ранее в федеральной земле Германии Гессене прошли ключевые для партии Меркель выборы, на которых и ХДС, и их союзники по коалиции из Социал-демократической партии (СДП) понесли значительные потери. До этого на выборах в Баварии ХДС лишился абсолютного большинства, тогда как СДП не набрали и 10%.

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Политическая жизнь Германии
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