Оппозиция Армении обвиняет власти в «насмешке над демократией»

Ереван, , 12:20 — REGNUM За 42 дня до парламентских выборов нельзя менять Избирательный кодекс. Об этом заявила вице-спикер парламента Армении Арпине Ованнисян в ходе внеочередного заседания сегодня, 29 октября.

Она обвинила власти Армении в неточном представлении заседания Венецианской комиссии. Она привела слова первого вице-премьера правительства Арарата Мирзояна, который принимал участие в заседании комиссии в Венеции и после него заявил, что комиссия одобрила изменения в Избирательном кодексе, если в парламенте будет консенсус по этому вопросу.

«Венецианская комиссия не принимала резолюцию по Избирательному кодексу Армении. В комиссии по вопросу Армении был лишь обмен мнениями. Можете зайти на сайт комиссии и посмотреть», — заявила Ованнисян, которая является членом парламентской фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении, усилиями которой прошлый парламент и принимал Избирательный кодекс.

Другой член партии, депутат Армен Ашотян в свою очередь заявил, что изменения Избирательного кодекса за 40 дней до выборов — это издевательство над демократией.

«Это фарс. Особенно объяснять подобные антидемократические ходы укреплением демократии просто на просто насмешка над демократией», — заявил Ашотян.

22 октября Национальное собрание провалило принятие пакета поправок к Избирательному кодексу. За законопроект проголосовали 56 депутатов, а для принятия конституционного закона требовалось не менее 63 голосов «за». После голосования исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook, заявив, что бывшая правящая Республиканская партия Армении и её сторонники делают все возможное для того, чтобы «проводить политику саботажа».

Правительство Армении на заседании 16 октября одобрило пакет поправок к Избирательному кодексу. Затем исполняющий обязанности вице-премьера Арарат Мирзоян и исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян продолжили обсуждения по пакету с фракциями НС и выслушали их предложения. Постоянная комиссия НС по государственно-правовым вопросам и правам человека 19 октября единогласно одобрила проект поправок к Избирательному кодексу и смежным с ним законам. После этого Венецианская комиссия также приняла заявление по проекту Избирательного кодекса Армении. В нём, в частности, отмечается, что предлагаемые изменения преследуют легитимные цели и в основном являются позитивными.

Проект поправок предусматривал переход от рейтинговой системы к простой пропорциональной избирательной системе, снижение проходного порога в парламент на 1%, уменьшение суммы избирательного залога.

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