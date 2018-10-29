Понедельник, 29 Октября 2018 года
13:19:43 МСК

Оппозиция Армении обвиняет власти в «насмешке над демократией»

Политика

22 октября Национальное собрание провалило принятие пакета поправок к Избирательному кодексу. За законопроект проголосовали 56 депутатов, а для принятия конституционного закона требовалось не менее 63 голосов «за»

Оппозиция Армении обвиняет власти в «насмешке над демократией»
© Sputnik / Asatur Yesayants
Избирательный кодекс

Ереван, 29 октября 2018, 12:20 — REGNUM  За 42 дня до парламентских выборов нельзя менять Избирательный кодекс. Об этом заявила вице-спикер парламента Армении Арпине Ованнисян в ходе внеочередного заседания сегодня, 29 октября.

Она обвинила власти Армении в неточном представлении заседания Венецианской комиссии. Она привела слова первого вице-премьера правительства Арарата Мирзояна, который принимал участие в заседании комиссии в Венеции и после него заявил, что комиссия одобрила изменения в Избирательном кодексе, если в парламенте будет консенсус по этому вопросу.

«Венецианская комиссия не принимала резолюцию по Избирательному кодексу Армении. В комиссии по вопросу Армении был лишь обмен мнениями. Можете зайти на сайт комиссии и посмотреть», — заявила Ованнисян, которая является членом парламентской фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении, усилиями которой прошлый парламент и принимал Избирательный кодекс.

Другой член партии, депутат Армен Ашотян в свою очередь заявил, что изменения Избирательного кодекса за 40 дней до выборов — это издевательство над демократией.

«Это фарс. Особенно объяснять подобные антидемократические ходы укреплением демократии просто на просто насмешка над демократией», — заявил Ашотян.

22 октября Национальное собрание провалило принятие пакета поправок к Избирательному кодексу. За законопроект проголосовали 56 депутатов, а для принятия конституционного закона требовалось не менее 63 голосов «за». После голосования исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook, заявив, что бывшая правящая Республиканская партия Армении и её сторонники делают все возможное для того, чтобы «проводить политику саботажа».

Правительство Армении на заседании 16 октября одобрило пакет поправок к Избирательному кодексу. Затем исполняющий обязанности вице-премьера Арарат Мирзоян и исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян продолжили обсуждения по пакету с фракциями НС и выслушали их предложения. Постоянная комиссия НС по государственно-правовым вопросам и правам человека 19 октября единогласно одобрила проект поправок к Избирательному кодексу и смежным с ним законам. После этого Венецианская комиссия также приняла заявление по проекту Избирательного кодекса Армении. В нём, в частности, отмечается, что предлагаемые изменения преследуют легитимные цели и в основном являются позитивными.

Проект поправок предусматривал переход от рейтинговой системы к простой пропорциональной избирательной системе, снижение проходного порога в парламент на 1%, уменьшение суммы избирательного залога.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Армении вновь обсудит проваленный накануне Избирательный кодекс

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Армении
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить