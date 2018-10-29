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Марин Ле Пен поздравила крайне правого Болсонару с победой на выборах

Политика

Ему предстоит исправлять ошибки «крайне левых властей»

Марин Ле Пен поздравила крайне правого Болсонару с победой на выборах
Foto-AG Gymnasium Melle
Марин Ли Пен

Париж, 29 октября 2018, 12:14 — REGNUM  Лидер крайне правой партии Франции «Национальное собрание» Марин Ле Пен поздравила 29 октября избранного президента Бразилии Жаира Болсонару с победой, пожелав ему удачи, сообщает французский телеканал BFV TV.

Скандальный политик одержал верх во втором туре выборов, получив поддержку 55,7% избирателей.

«Бразильцы выступили против массовой коррупции и ужасающей преступности, которые процветали во время правления крайне левых», — подчеркнула Ле Пен.

«Удачи новому президенту Бразилии Болсонару, который должен будет исправить ситуацию в экономике, безопасности и демократии, которые очень пострадали в Бразилии», — добавила Ле Пен.

Напомним, Жаир Болсонару стал первым политиком крайне правых взглядов, пришедших к власти в Бразилии после окончания правления военной хунты в 1985 году. За предвыборную кампанию он много раз указывал на то, что является кумиром действующего президента США Дональда Трампа. За его взгляды он получил прозвище «тропический Трамп».

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