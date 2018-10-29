В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре очередные кадровые назначения

Новосибирск, , 12:12 — REGNUM Первым заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора приказом генерального прокурора Российской Федерации назначен Илья Сухоносов, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

По официальным данным, Илья Сухоносов имеет высшее юридическое образование. Службу в органах прокуратуры проходит с 2003 года. Занимал должности следователя прокуратуры Северо-Енисейского района Красноярского края, заместителя Боготольского межрайонного прокурора, Ачинского и Красноярского транспортных прокуроров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября в прокуратуре Новосибирской области прошли кадровые перестановки, в ведомстве прошла комплексная проверка Генеральной прокуратуры России. Тогда же в отставку был отправлен предшественник Ильи Сухоносова Андрей Турбин.

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