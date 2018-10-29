Le Monde: На осенних выборах Медведчук планирует провести «За жизнь» в Раду

Киев, , 11:54 — REGNUM «В течение многих лет Виктор Медведчук, мускулистый, как и его друг в Кремле, очень умело ведет закулисные договоренности, а также секретные переговоры на грани бизнеса и политики. Теперь он намерен открыто защищать свою позицию» — говорится в статье крупнейшей французской газеты Le Monde о политических событиях на Украине. Материал опубликован 27 октября, после того, как журналисты издания взяли интервью у лидера «Украинского выбора — Права народа» в его киевском офисе.

Издание напоминает о родственных связях Медведчука — кума президента РФ Владимира Путина, который является крестным отцом дочери украинского политика.

«На постсоветском пространств это подразумевает лояльность и дружбу, выходящие за рамки формальной привязанности», — объясняет Le Monde.

Издание также информирует о том, что Медведчук летом присоединился к партии «За життя», основанной Вадимом Рабиновичем, «еще одной фигурой из пророссийского лагеря», и нацелен на то, чтобы провести ее в Раду на предстоящих выборах (очередные парламентские выборы должны состояться на Украине осенью 2019 года).

«С учетом других партий, позиции которых близки к нашим, мы потенциально представляем от 30% до 35% электората», — цитирует Медведчука Le Monde.

Господин Медведчук, «мускулистый, как и его друг в Кремле», не планирует баллотироваться на президентских выборах (должны состояться лично, — отметила газета.

«Позиции, отстаиваемые его партией контрастируют с антимосковскими позициями кандидатов на предстоящих выборах, начиная с уходящего Петра Порошенко и возвращающейся Юлии Тимошенко: за хорошие отношения с Москвой, за «мир на Донбассе», против НАТО и ЕС, так как «нас там никто не ждет», — говорится в статье.

Медведчук признает, что именно из-за его политической деятельности его пытаются убить или посадить в тюрьму. Однако он подчеркивает:

«Я никогда не менял своих взглядов, и я всегда защищал их публично».

Обращаясь к «очень информативной книге «Люди Кремля» российского журналиста Михаила Зыгаря, Le Monde напоминает, что Зыгарь считает Медведчука «глазами Путина в Украине», а также, что в сознании российского президента ничто не может быть сделано в Украине без участия Медведчука.

«Это эксклюзивный эмиссар Москвы», — подчеркивается в статье.

Медведчук (в интервью — Ред.) сказал, что с начала сентября дважды видел «хозяина Кремля» и говорил о «дружеских отношениях и взаимном уважении между странами, — говорится дальше в материале.

«У нас есть только одно реальное несогласие. Для Путина украинцы и русские — один и тот же народ; для меня они культурно близкие народы, но все же разные», — цитирует Медведчука Le Monde.

ИА REGNUM напоминает, что 27 октября 2019 года на Украине должны состояться очередные выборы депутатов Верховной рады. В марте 2019 года в стране должны пройти президентские выборы.