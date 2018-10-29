Дело Хашогги не повлияло на подготовку визита Путина в Эр-Рияд — Песков

Москва, , 12:06 — REGNUM Ситуация вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги не повлияла на подготовку визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию, заявил 29 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никак, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы сообщили по итогам телефонного разговора Путина и короля, что идёт подготовка».

Напомним, 25 октября Путин провёл телефонный разговор с королём Саудовской Аравии Салманом ибн Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг дела об убийстве Хашогги. В ходе разговора король Салман подтвердил свое приглашение Путину посетить с официальным визитом Саудовскую Аравию.

Читайте также: В Кремле прокомментировали ситуацию с убийством Хашогги