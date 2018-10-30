У Порошенко всегда Тимошенко виновата. На Украине — предвыборное время

Киев, , 02:07 — REGNUM Как готовятся к президентским выборам на Украине, которые намечены на 31 марта 2019 года, основные кандидаты на главный пост, рассказывает в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Действующий глава государства Петр Порошенко намерен баллотироваться на второй срок, в связи с чем премьер-министр Владимир Гройсман, объявляя о повышении цены на газ для населения, активно подчеркивал свою собственную ответственность за то, что назвал «непопулярным решением». Пока Гройсман отводит недовольство населения от Порошенко на себя, в «Блоке Петра Порошенко» тоже не отстают: один из депутатов высказался в том ключе, что во всем виноват Гройсман, который не смог договориться с МВФ, а Порошенко-то как вообще и при чем может быть, он никакого отношения к тарифам не имеет… Правда, избиратели так не считают.

Юлия Тимошенко в свою очередь потребовала моратория на повышение тарифа на газ и раскритиковала бюджет. На это отреагировал Порошенко, заявив, что снизить цену два, три, четыре, а то и в шесть раз — это популизм, а исполнить такие обещания можно «только путем возвращения в российскую газовую кабалу. Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю при любых обстоятельствах», — добавил Порошенко, тем самым немного развенчав создаваемый миф о том, что к тарифам не имеет отношения. Опять же именно Тимошенко, по словам президента, виновата в том, что в свое время обязалась сравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа.

А что же другие кандидаты?

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