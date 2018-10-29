В Турции «нейтрализовали» 20 человек по подозрению в терроризме

Анкара, , 11:41 — REGNUM Правоохранительный органы «нейтрализовали» 20 человек, подозреваемых в терроризме на территории Турции, сообщает 29 октября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Среди задержанных были члены Рабочей партии Курдистана, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также представители организации ФЕТО.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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