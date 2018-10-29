72% граждан считают Россию лидером в освоении космоса

Москва, , 11:35 — REGNUM Большинство жителей России (83%) знают неудачном запуске ракеты «Союз» 11 октября 2018 года, в том числе 34% знают об этом хорошо. При этом, по мнению 68%, неудачные запуски — обычное и неизбежное явление в космонавтике и данный инцидент на повлиял на репутацию России. Обратного мнения придерживаются 34% респондентов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

90% граждан поддерживают российскую космонавтику и считают, что России необходимо участвовать в освоении космоса. Освоение космоса способствует развитию науки и высоких технологий (53%), обеспечению обороноспособности страны (46%), развитию авиакосмической отрасли и созданию рабочих мест (21%).

По мнению 72% опрошенных, на сегодняшний день Россия является лидером в освоении космического пространства и укрепляет свои позиции в космической сфере. Об обратном заявили лишь 23% респондентов.

Опрос проведен 20 октября 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2018 года после старта с космодрома «Байконур» ракеты-носителя «Союз МС-10» с экипажем на борту вскоре после взлёта произошла внештатная ситуация, в результате которой пилотируемый корабль потерял управление. Аварийная система автоматически отделила спасательную капсулу с космонавтами от ракеты-носителя, экипаж совершил посадку в казахстанской степи.

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