Президент Индонезии открыл конференцию «Our Ocean Conference 2018» на Бали

Денпасар, Индонезия, , 11:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо открыл конференцию по развитию океана «Our Ocean Conference 2018», в Денпасаре, на оcтрове Бали, в понедельник, 29 октября, сообщает Sindonews.

В мероприятии также принимают участие ряд глав государств, министров иностранных дел и международных деятелей.

Главная цель конференции заключается в расширении сотрудничества и партнерских отношений между различными заинтересованными сторонами в морском секторе, что приводит к конкретным обязательствам и последующим действиям. С 2014 года участники выполнили обязательства на общую сумму в 18 млрд долларов США.

Джоко Видодо заявил, что одно правительство не может решить все проблемы, существующие на море. Глобальное сотрудничество необходимо для достижения устойчивых целей, особенно для защиты морской среды.

По словам президента Индонезии, проблем на море становится все больше. Нелегальный промысел, согласно данным ВОЗ, ежегодно составляет около 26 млн тонн или около 10−13 млрд долларов США в год. Пиратство, торговля людьми, контрабанда наркотиков — со всеми этими проблемами приходится сталкиваться.

«Международное право должно служить руководством для разрешения морских споров», — добавил президент Индонезии.

Напомним, конференция по развитию океана «Our Ocean Conference 2018» проходит 29−30 октября 2018 года на индонезийском острове Бали.

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