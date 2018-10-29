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Глава МВД Австрии едет на переговоры с российским коллегой Колокольцевым

Политика

Россия и Австрия проведут переговоры о расширении сотрудничества в сфере внутренней безопасности

Глава МВД Австрии едет на переговоры с российским коллегой Колокольцевым
Иллюстрация: Government.ru
Владимир Колокольцев

Вена, 29 октября 2018, 11:27 — REGNUM  29 октября министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль отправляется в Москву на встречу с российскими коллегами, пишет газета Kurier.

Кикль проведет в России два дня, в течение которых проведет переговоры с главой МВД России Владимиром Колокольцевым и главой МЧС Евгением Зиничевым. Основная повестка переговоров — расширение двустороннего сотрудничества.

«Особенно в области внутренней безопасности двустороннее сотрудничество между Россией и Австрией очень хорошо. Я надеюсь на хороший обмен в нашем текущем и будущем сотрудничестве, например, в борьбе с организованной преступностью», — сказал Кикль перед поездкой.

В частности, стороны обсудят такие темы, как борьба с терроризмом и наркомафией, предоставление убежища, миграция, репатриация, полицейское сотрудничество.

«В вопросе репатриации Россия является важным партнером», — добавил Кикль.

В ходе своей повестки в России Херберт Кикль также посетит посольство Австрии и московскую конную полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году наши страны отпраздновали 50-летний юбилей важнейшего экономического сотрудничества: с 1968 года Россия поставляет природный газ Австрию.

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Политическая жизнь Австрии
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