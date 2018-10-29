Понедельник, 29 Октября 2018 года
13:17:17 МСК

Путин настроен на расширение сотрудничества с Японией — Трутнев

Политика

Двусторонний настрой на сотрудничество должен принести «большой результат»

Путин настроен на расширение сотрудничества с Японией — Трутнев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Токио, 29 октября 2018, 11:23 — REGNUM  Президент России Владимир Путин настроен на расширение сотрудничества с Японией, заявил 29 октября полномочный представитель российского лидера на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на встрече с японскими деловыми кругами в Токио.

«Вы знаете позицию президента России Владимира Путина, он настроен на расширение сотрудничества с Японией», — цитирует РИА Новости Трутнева.

Он добавил, что такой двусторонний настрой на сотрудничество должен принести «большой результат».

Напомним, 12 сентября в ходе заседания Восточного экономического форума Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца 2018 года без предварительных условий, а уже затем решать все спорные вопросы.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает предложение о заключении мира проявлением готовности Москвы работать над развитием двусторонних отношений.

Читайте подробнее: В Японии рассказали об отношении Абэ к мирному договору с Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-японские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить