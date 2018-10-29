РФ и Индия готовят контракт на поставку двух фрегатов

Москва, , 11:17 — REGNUM На сегодняшний день российская и индийская стороны продолжают работать над пакетом контрактных документов, касающихся сотрудничества Москвы и Нью-Дели по поставке и производству на индийской территории российских фрегатов проекта 11 356. Об этом сообщили в Федеральной службе России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Стороны продолжают работу над пакетом документов», — отметили в ведомстве.

Таким образом в службе прокомментировали сведения некоторых индийских СМИ о том, что РФ и Индия уже подписали контракт о поставке ВМС Индии двух фрегатов проекта 11 356 на $950 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что Индия намерена закупить у России четыре новых фрегатов проекта 11 356 для ВМС страны.

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