Премьер-министр Украины пообещал разобраться с проблемой доставки пенсий

Киев, , 11:12 — REGNUM «Укрпошта» будет доставлять пенсии гражданам, что бы не говорило её руководство, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщил 26 октября официальный сайт правительства Украины.

«Это недопустимо — не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу… Если менеджмент «Укрпошты» не понимает важности социальной функции компании, и это их неизменная позиция, я советовал бы им собраться, написать заявления и перейти на другую работу», — подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что заявления о прекращении работы отделений почты от руководства компании звучать не должны.

«Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новых», — заявил Владимир Гройсман.

Напомним, ранее глава «Укрпочты» заявил, что тарифы на доставку пенсий в украинскую глубинку не пересматривались четырнадцать лет и, если правительство их срочно не поднимет, предприятие будет вынуждено резко сократить сеть отделений.

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