Минобрнауки: мы понимаем всю остроту проблемы с учебниками по родным языкам

Москва, , 10:54 — REGNUM В Минобрнауки понимают всю остроту проблемы с учебниками по курсу родных языков и намерены продолжать работу по их подготовке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом заявила замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

«Мы понимаем всю остроту проблемы, и организовать учебный процесс без наличия учебников в школе невозможно», — констатировала Синюгина.

Она также обратила внимание на отсутствие учебников по изучению ряда языков.

«Справедливости ради, хочу сказать, что не только те изменения, которые происходят, не позволяют нам в полном объеме обеспечить учебниками, но и, по сути, отсутствие таковых по многим языкам, для того чтобы было проведение экспертизы и их включение в перечень, поэтому мы очень рассчитываем на совместные действия с Фондом (Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ, — прим.) именно в этом вопросе», — отметила представитель Минобрнауки.

В министерстве также заверили во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами при решении проблем в изучении родных языков.

«Мы будем также взаимодействовать в рамках рабочей группы с нашими субъектами для того, чтобы понимать всю проблематику в появлении учебников, и те изменения, которые мы сейчас обсуждаем с коллегами, будут давать возможности для другого подхода в проведении экспертизы по родным языкам», — сказала Синюгина.

Также министерство намерено продолжать работу по повышению квалификации педагогов по родным языкам.

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