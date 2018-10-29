The Guardian: тесть Трампа следил за ним по приказу спецслужб Чехословакии

Лондон, , 10:44 — REGNUM В конце 80-х годов ХХ века спецслужбы Чехословакии с целью сбора информации о высших эшелонах власти США вели слежку за нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом пишет 29 октября британская The Guardian.

По сведениям источников издания, непосредственным сбором информации и передачей ее Службе госбезопасности Чехословакии (StB) занимался отец Иваны Зельничковой, на которой в 1977 году женился Трамп.

В то же время источники газеты не подтвердили передачу собранной StB информации Комитету государственной безопасности (КГБ) СССР. В то же время, пишет Guardian, до развала СССР спецслужбы стран социалистического лагеря обменивались информацией на регулярной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американских СМИ заявлялось, что одним из источников могущества будущего президента США Дональда Трампа могли стать деньги, выведенные с санкции высокопоставленных сотрудников Комитета государственной безопасности СССР.

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