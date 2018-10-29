Министр МВД Украины встретился с правоохранителями Сингапура

Сингапур, 29 октября 2018, 10:24 — REGNUM Министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с сингапурским коллегой Касивисванатаном Шанмугамом, сообщил украинский чиновник 29 октября на своей странице в социальной сети Twitter.
«Договорились о специальном сотрудничестве подразделений киберполиции. Адекватно реагируем на вызовы киберпреступности», — рассказал Аваков.
Также он обсудил вопросы совместной борьбы с кибермошенничеством с вице-премьером Сингапура по вопросам национальной безопасности Тео Чи Хином.
Напомним, 27 октября Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о кибербезопасности, которая призвана определить нормы поведения государств в этой сфере.
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