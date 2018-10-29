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Барзани провел встречу с Генеральным консулом ОАЭ

Политика

Эмираты оказывали активную гуманитарную помощь региону

Эрбиль, Ирак, 29 октября 2018, 10:05 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел встречу с покидающим пост Генерального консула ОАЭ Рашида Мохаммеда Аль-Мансури сообщает 29 октября Kurdistan.ru.

Стороны поблагодарили друг друга за последовательное укрепление двусторонних связей, а также поделились мнениями относительно текущих политических событий в стране и регионе.

Напомним, ОАЭ принимали активное участие в гуманитарных операциях вовремя борьбы властей с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, иракским и сирийским беженцам предоставлялась некоторая помощь, необходимая для выживания.

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