Повреждены объекты жизнеобеспечения: на Урале три чиновника отданы под суд

Челябинск, , 09:50 — REGNUM В южноуральском Копейске три бывших чиновника отданы под суд. Размер ущерба бюджету превышает 9,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено по факту кражи в особо крупном размере, приведении в негодность объектов жизнеобеспечения, мошенничества и пособничества в мошенничестве. Следствие полагает, что в 2016 году зам. главы муниципальной организации «Городская служба заказчика» и начальник одного из отделов мэрии Копейска похитили деньги муниципалитета на сумму около 318 тыс. рублей. Для этого был заключён фиктивный муниципальный контракт на обрезку деревьев. Работы фактически не сделали, но акт был подписан, а деньги перечислены.

Также в деле задействован на тот момент и. о. директора муниципального предприятия «Управление благоустройства». С ним следователи связывают хищение труб теплосетей. Ущерб от этой деятельности, совершённой, как считает обвинение, вместе с зам. главы «Городской службы заказчика, превысил 9,4 млн рублей.

В ходе хищения труб были разрушены объекты коммунального и жилищного хозяйства. Сейчас обвинительное заключение утверждено. Имущество одного из обвиняемых в сумме около 1,2 млн рублей арестовано.