Новый псковский губернатор реформировал областную администрацию

Псков, , 09:48 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников своим указом изменил структуру аппарата администрации Псковской области и органов исполнительной власти региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, необходимость изменений Ведерников объяснил практической необходимостью в связи с исполнением нового «майского» указа президента РФ Владимира Путина и приоритетами развития региона.

«Именно поэтому в новой структуре появляется комитет по туризму, управление цифрового развития, управление архитектуры и градостроительства. Учитывая растущую роль общественной инициативы как инструмента формирования и реализации эффективной социальной политики и молодёжи в общественной жизни, мы приняли решение создать отдельное управление в составе аппарата администрации области, которое будет работать со всеми некоммерческими, молодёжными, общественными организациями. Кроме того, очень важно, что в новой структуре появится отдельное управление по работе с муниципалитетами — по сути это будет «одно окно» по всем вопросам в сфере местного самоуправления и территориального развития», — пояснил Ведерников.

В рамках реформы ликвидируется государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Его функции будут выполнять два новых подразделения аппарата администрации Псковской области: управление цифрового развития и связи и управление информационной политики.

Также в аппарате администрации области будут созданы представительство администрации Псковской области при правительстве РФ, управление протокола и внешних связей.

Ведерников подчеркнул, что все изменения — «настройка существующих ресурсов».

Ранее депутаты Псковского областного собрания приняли закон, в соответствии с которым все органы исполнительной власти переименовываются в комитеты, а управления и комитеты администрации области — в управления. Обновлённая система наименований вступит в силу с 1 января 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковским исполнительным органам власти предложили переименования