Беглов пойдет на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец — СМИ

Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов примет участие в выборах главы Северной столицы, которые пройдут в сентябре 2019 года. При этом Беглов будет баллотироваться в губернаторы не от партии «Единая Россия», а как самовыдвиженец, при поддержке ряда партий и общественных организаций. Об этом пишет 29 октября РБК со ссылкой на свои источники в администрации президента.

Напомним, во время назначения Беглова врио губернатора 3 октября 2018 года президент Владимир Путин предложил Беглову самому определиться относительно участия в будущих выборах. Беглов пока не сделал публичных заявлений о своем решении. Тем временем в СМИ появляются слухи об иных кандидатах на главное кресло в Смольном.

Как отмечают собеседники РБК, пауза, взятая Бегловым, объясняется тем, что горожане должны привыкнуть к новому руководителю, чтобы он не воспринимался спущенным сверху московским назначенцем. После этого выдвижение Беглова на выборах может быть поддержано сразу несколькими партиями, ОНФ и профсоюзами.

«В таком сложном городе, как Санкт-Петербург, конечно, нужно идти самовыдвиженцем», — заявил один из источников.

Для того, чтобы сделать возможным такой вариант, разработан законопроект, позволяющий самовыдвиженцам баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга при условии сбора подписей 2% жителей города и 10% муниципальных депутатов из не менее чем 75% муниципальных советов города.

Версии о том, что вместо Беглова на выборы в сентябре от власти будет выдвинут другой политик, близкие к Кремлю источники считают маловероятными. «Система устроена не так, чтобы человек, назначенный президентом временно исполняющим обязанности, провел в должности какое-то время, а на выборы бы потом не пошел — это слишком сложные технологии», — говорят они.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Дмитрий Гавра ранее заявил о том, что Беглову для избрания «потребуется очень активная информационная работа, демонстрация того, что у него получается вытрясти из Москвы (средства на строительство) метро, на транспорт, на инфраструктуру, на компенсацию затрат бюджета Петербурга на строительство стадиона, вытрясти всё то, что не получалось у предыдущего губернатора».

По словам политолога, для уверенной победы Александра Беглова осенью 2019 года «нужно, чтобы каждой из электоральных групп было предъявлено достаточно аргументов либо для выигрыша в первом туре, либо для гарантированного выигрыша в туре втором».

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