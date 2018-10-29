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Мадуро призвал победителя выборов в Бразилии гармонизировать дипотношения

Политика

«Ради благополучия наших народов»

Мадуро призвал победителя выборов в Бразилии гармонизировать дипотношения
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Каракас, 29 октября 2018, 09:39 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил поздравление народу Бразилии с завершением второго тура президентских выборов и призвал будущего президента соседней страны Жаира Болсонару восстановить нормальные дипломатические отношения между Каракасом и Бразилиа. Текст послания опубликован на официальной странице министра иностранных дел Венесуэлы в Twitter 29 октября.

«Боливарианское правительство пользуется этой возможностью, чтобы призвать нового избранного президента Бразилии возобновить путь дипломатических отношений на основе уважения, согласия, прогресса и региональной интеграции ради благополучия наших народов», — говорится в тексте.

Народ и власти Венесуэлы «ратифицируют свою приверженность продолжению совместной работы с бразильским народом в борьбе за более справедливый, полицентричный и многополярный мир, в котором преобладает свобода самоопределения народов и невмешательство во внутренние дела».

Как сообщало ИА REGNUM, победу на президентских выборах в Бразилии одержал кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. После подсчета 98,9% бюллетеней он набрал более 55% голосов. Менее 45% завоевал кандидат Фернанду Аддад от Партии трудящихся.

Читайте ранее в этом сюжете: Президентские выборы в Бразилии выиграл Жаир Болсонару

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