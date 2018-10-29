Глава МВД Италии прибыла в Иракский Курдистан

Эрбиль, Ирак, 29 октября 2018, 09:31 — REGNUM Министр обороны Италии Элизабетта Трента прибыла с официальным визитом в Иракский Курдистан, сообщает 29 октября Kurdistan.ru.
Стороны обсудят последние политические события в регионе. Глава оборонного ведомства Италии подчеркнула свою приверженность продолжению оказания военной помощи курдам.
Напомним, Италия является членом коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую возглавляет США, поэтому внимание Рима к региону весьма пристальное.
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