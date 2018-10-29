American Conservative: В США Трамп должен склонить Путина против Китая

Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Во время визита президента России Владимира Путина в США, о возможности которого говорят уже давно, задачей его американского коллеги Дональда Трампа должно быть попытаться склонить российское руководство к сотрудничеству против китайского вызова Вашингтону, пишет Курт Миллс в статье для американского издания The American Conservative.

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Визит главы российского государства в США может состояться, по словам советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, в начале 2019 года.

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«Мы пригласили президента Путина в Вашингтон после первого числа нового года, по сути, для полного дня консультаций», — отметил Болтон, находясь с визитом в Грузии.

«Точных сроков мероприятия мы пока не знаем», — добавил он.

Визит, если он действительно состоится в январе следующего года, может совпасть с приведением к присяги нового конгресса, в котором может сложиться демократическое большинство или произойти укрпеление позиций истинно трамповских республиканцев. Поездка главы Кремля может также пройти одновременно с окончанием расследования специального прокурора США Роберта Мюллера, который пытается найти доказательства вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года.

Одной из важных тем встречи может стать судьба Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о возможно выходе из которого недавно заявил Трамп. Если к тому моменту соглашение еще не будет разорвано или не будут разрешены имеющиеся разногласия, стороны могут попытаться сохранить и реформировать договор. Речь, скорее всего, также зайдет о китайском вызове для США.

«Взаимодействие с Россией по ответу на китайский вызов стало бы благоприятным изменением статус-кво, и именно эта цель должна лежать в основе следующих встречи или ряда встреч с Путиным», — подчеркнул автор.

«На сегодняшний день Вашингтон подталкивает Пекин и Москву к сближению, что является стратегической ошибкой», — уверен вице-президент по вопросам национальных интересов в аналитическом центре Defense Priorities Курт Каучман. — Сколько осталось времени до того, как не стало слишком поздно?»

Напомним, отношения между США и Китаем многие эксперты уже называют новой холодной войной. Стороне не только осуществляют в отношении друг друга торговые войны. Многие аналитики указывают на возможность начала открытого силового противостояния двух стран, в частности, из-за островов в Южно-Китайском море или Тайваня.

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