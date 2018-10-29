Раскольник Филарет наградил подозреваемого в коррупции главу «Нафтогаза»

Киев, , 09:22 — REGNUM Руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев получил «за труды» орден святого Андрея Первозванного II-й степени из рук главы религиозной организации «Киевский патриархат» Филарета, сообщила 26 октября пресс-служба «Киевского патриархата» на официальном сайте организации.

В тот же день Коболев заявил изданию «Левый берег», что перевёл около $8 млн своей маме в США, поскольку боится, конфискации денег на Украине.

«Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно… Представьте себя на моем месте. Я в принципе никогда не храню больших денег здесь на счету именно по этой причине. Я понимаю, что по фактам, которые связаны с работой «Нафтогаза», сейчас открыто огромное количество дел — у меня есть толстенная папка с этими делами, я их периодически листаю. Там и НАБУ, и прокуратура — все есть», — рассказал чиновник.

Напомним руководство «Нафтогаза» выписало себе премию в размере $45 млн за «победу» над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Отметим, что российская компания опротестовала решение суда и $2,6 млрд, за которые Коболев назначил премию, Украина так и не получила.

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