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Президент Индонезии примет участие в совещании по морской экономике

Политика

Президент Индонезии получил приглашение от Норвегии принять участие в заседании по устойчивости морской экономики

Денпасар, Индонезия, 29 октября 2018, 09:15 — REGNUM  Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что президент Индонезии Джоко Видодо получил приглашение от премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг принять участие в заседании высокого уровня по устойчивой морской экономике, сообщает Sindonews.

«Они впервые встретятся на неделе ООН», — заявила глава МИД Норвегии.

Ине Эриксен Сёрейде также отметила, что она примет опыт Индонезии в качестве принимающей стороны международной конференции по развитию океана «Our Ocean Conference 2018».

По словам главы МИД Норвегии, Индонезия является самым сильным международным партнером Норвегии. Министр также выразила надежду на то, что двусторонние отношения с Индонезией смогут вдохновить другие страны в стремлении укрепить и углубить сотрудничество в экономической сфере и в любой области, связанной с двусторонней и международной тематикой.

«Мы считаем очень важным отношения с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Еще раз Индонезия является самым важным партнером для Норвегии», — подчеркнула Ине Эриксен Сёрейде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит министра иностранных дел Норвегии связан с совместным совещанием комиссии по двустороннему сотрудничеству и совещанием Индонезии и Норвегии по правам человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Норвегия обсудили двусторонние отношения и права человека

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Внешняя политика Индонезии
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