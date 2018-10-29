Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Президент Грузии будет избран в ходе второго тура выборов, который должен состояться через две недели после первого. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК, опубликованные по результатам подсчета голосов с 99,57% избирательных участков. Оставшиеся неподсчитанными голоса особого изменения в результаты первого тура не внесут.

Первое место с небольшим отрывом от основного соперника заняла независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Она набрала 38,66% голосов. На второе место вышел кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе — 37,7% голосов. Кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе получил 10,97% голосов и занял третье место.

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили набрал 3,76%, учредитель «Движения строительства» Давид Усупашвили — 2,26%, инициатор и поборник декриминализации марихуаны, представитель партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе — 2,26%, председатель «Свободной Грузии» Каха Кукава — 1,33%. Остальные недотянули и до 1%. Всего на пост президента Грузии претендовали 25 человек.

Данные ЦИК почти совпали с теми экзитполами, которые сразу же после выборов представили телекомпания «Рустави-2» и «Европейская Грузия», с той небольшой разницей, что в обоих экзитполах на первое место выходил Григол Вашадзе, а на второе — Саломе Зурабишвили. Тем не менее данные ЦИК удовлетворили оппозицию, которая уже уверенно заявляет, что ее кандидат Григол Вашадзе обязательно одержит победу во втором туре.

Ожидания правящей партии, по заказу которой исследовательская компания «Психопроект» предложила населению свои экзитполы. не оправдались. Здесь Саломе Зурабишвили набирала 52% и побеждала в первом же туре, а Григолу Вашадзе доставалось лишь 28,1% голосов.

После окончания выборов кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе публично признал свое поражение и заявил, что все свои голоса он отдает Григолу Вашадзе. Бакрадзе призвал всех своих сторонников во втором туре голосовать за кандидата от ЕНД.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходили последние всенародные выборы президента. Следующего главу государства через шесть лет будут избирать уже 300 членов избирательной коллегии, которых назначит парламент и в которую войдут представители парламента Грузии, Верховных советов Аджарии и Абхазии (последний формально функционирует в Тбилиси) и органов местного самоуправления.