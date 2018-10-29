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В Чувашии – очередная отставка в правительстве

Политика

Министр строительства Владимир Михайлов, проработав два года, ушёл в отставку

Чебоксары, 29 октября 2018, 09:07 — REGNUM  В Чувашии продолжаются кадровые изменения в правительстве. Отправлен в отставку глава минстроя республики Владимир Михайлов. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

От должности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики освобождён Владимир Михайлов, который проработал в должности два года. Его отставке предшествовало увольнение заместителя министра Максима Иванова. Временно исполнение обязанностей главы минстроя возложено на первого заместителя министра Владимира Максимова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2018 года сложил полномочия министр образования и молодёжной политики Александр Иванов, который в день увольнения был награждён орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой». Иванов пояснил, что надо «дать дорогу молодым».

19 октября Чувашии в структуре правительства появился вице-премьер, не отягощённый министерским портфелем. Пост занял бывший заместитель начальника полиции МВД Чувашии Александр Николаев, который курирует вопросы региональной безопасности.

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