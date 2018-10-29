Комиссар полиции Нью-Йорка извинился за изнасилование женщины

Нью-Йорк, США, , 09:01 — REGNUM Комиссар департамента полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил извинился перед женщиной, обвинившей его в изнасиловании, сообщает 29 октября Fox News.

Женщина, чье имя не называется, обвинила в 1994 году сотрудника полиции в изнасиловании, однако, пользуясь служебным положением, его коллеги замяли дело, унизив при этом пострадавшую.

Напомним, в последние месяцы в США продолжается скандал, в соответствии с которым многие женщины обвиняют мужчин в домогательствах, произошедших многие годы назад.

Особенно от этого страдают известные личности: продюсеры, актеры, политики. Ввиду того, что данная кампания носит откровенного тенденциозный характер, то каждое новое обвинение вызывает все больше недоверия у общественности.

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