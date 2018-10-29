Индонезия и Норвегия обсудили двусторонние отношения и права человека

Денпасар, Индонезия, , 08:47 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде на Бали в воскресенье, 28 октября 2018 года, сообщает Sindonews.

Визит министра иностранных дел Норвегии связан с четвертым совместным совещанием комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также с открытием 13-го совещания Индонезии и Норвегии по правам человека.

По словам главы МИД Индонезии, эти два формата являются важной составляющей двусторонних отношений Индонезии и Норвегии.

Стороны обсудили улучшение двустороннего сотрудничества в области торговли, инвестиций, рыболовства и окружающей среды.

Министры также договорились о совместных усилиях по борьбе с «глобальным динамизмом», включая торговую конкуренцию, ситуацию на Корейском полуострове и Ближнем Востоке и сотрудничество в рамках Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

На 13-м совещании по правам человека Индонезия и Норвегия обменялись мнениями об усилиях по поощрению и защите прав человека в каждой стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, успех двусторонних переговоров может открыть более широкий доступ к рынкам не только для Норвегии, но и для других европейских стран.

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