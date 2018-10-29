Мэр Якутска о работе городских подрядчиков: «Что ни день, то сюрприз»

Якутск, , 08:52 — REGNUM Глава Якутска Сардана Авксентьева обнаружила в документах горадминистрации контракт, которой был оплачен без выполнения необходимых работ. О своих выводах мэр сообщила в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сардана Авксентьева опубликовала фотографии водоотводных лотков в посёлке Марха, которые должны были быть отремонтированы, но выглядят так, как будто никаких работ по их восстановлению не производилось. Муниципальный контракт на эти работы был заключен с ООО «Альфагрупп» 28 февраля 2018 года, а уже 23 апреля был подписан акт выполненных работ (без замечаний)‪.

«Что ни день, то сюрприз». Посмотрите на эту конструкцию. По мнению главы Мархи, это отремонтированные водоотводные лотки на улице Заводская. В этой связи у меня вопрос по исполнению другого контракта: было ли произведено грейдирование дорог с добавлением песчано-гравийной смеси по мархинским улицам Лесная, Оленекская, Сунтарская, Огородников, Костюшко-Волюжанич, Ярославского, Набережная?» — прокомментировала состояние водоотводных лотков Сарадана Авксентьева.

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Она также подчеркнула, что ООО «Альфагрупп» также посадило цветы в Центральном округе (на один миллион рублей), обустроило газоны в Автодорожном округе, а также копает могилы на Вилюйском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сардана Авксентьева выражала недовольство тем, что подрядчик, который должен был положить асфальт ещё в августе, выполнял эти работы в октябре, укладывая покрытие прямо на снег. Действия компании мэр Якутска назвала форменным безобразием и дала поручение расторгнуть с ней муниципальный контракт, акты приёмки выполненных работ не подписывать и несвоевременную укладку асфальта не оплачивать.