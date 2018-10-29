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Теракт в Афганистане: ранены сотрудники избирательной комиссии

Политика

А также полицейские

Кабул, 29 октября 2018, 08:32 — REGNUM  Террорист-смертник совершил нападение на штаб-квартиру избирательной комиссии в Афганистане, в результате чего ранения получили по меньшей мере шесть человек, сообщает 29 октября Reuters.

Среди пострадавших были двое полицейских, а также четверо сотрудников избирательной комиссии. Нападение началось после того, как члены комиссии приступили к подсчету голосов после завершения парламентских выборов.

Ответственность за преступление не взяла ни одна террористическая группировка, однако подозрение падает на боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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