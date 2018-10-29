Барзани провел встречу с российским послом в Ираке

Эрбиль, Ирак, , 08:14 — REGNUM Глава совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани провел переговоры с послом России в Ираке Максимом Максимовым, сообщает 29 октября Kurdistan.ru.

Стороны обсудили формирование нового правительства в Багдаде и разрешение конфликтных ситуаций с центральными властями государства.

Российский посол отметил высокую роль иракских курдов на Ближнем Востоке, стороны также вспомнили историческую дружбу между народами России и Иракского Курдистана.

Напомним, отношения между Эрбилем и Москвой имеют давнюю историю. Так, национальный курдский герой Мустафа Барзани долгое время проживал на территории СССР. Более того, именно Советский Союз, впустив курдского вождя на свою территорию, спас ему и его людям жизнь.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани провел встречу с сирийскими курдами

Читайте развитие сюжета: Глава МВД Италии прибыла в Иракский Курдистан