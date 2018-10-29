National Interest: Беженцы могут стать рычагом давления на Россию и Сирию

Вашингтон, , 08:05 — REGNUM США и их европейские союзники должны не дать России использовать беженцев и усталость от них международного сообщества для продвижения своих интересов, поэтому Вашингтон до определенного момента должен блокировать попытки Москвы репатриировать сирийских граждан, пишет Джастин Рой в статье для The National Interest.

Автор отмечает, что, несмотря на «российскую кампанию дезинформации», возвращаться в Сирию небезопасно, инфраструктура страны едва ли может поддержать тех, кто остался, не говоря уже о репатриированных. Также высказываются опасения о политическом преследовании со стороны «режима» президента страны Башара Асада.

«Россия неспособна профинансировать восстановление Сирии, поэтому ей необходима помощь ЕС и США», — указывает автор, добавляя, что Москва использует усталость международной общественности от кризиса с беженцами для нормализации правления Асада и ухода от необходимости платить за тот самый конфликт, который она «помогла разжечь».

«США должны использовать тягу России и режима к международному финансированию в качестве рычага воздействия, способствующего политическому процессу в рамках ООН по разрешению конфликта», — продолжает Рой, подчеркивая, что Вашингтон должен поддержать восстановление Сирии, только после того как будет достигнуто политическое решение конфликта.

Так, в конгрессе США уже готов законопроект No Assistance for Assad Act, ограничивающий поддержку Вашингтоном процесса восстановления в США. Более того, ранее был принят законопроект Caesar Syria Civilian Protection Act, предусматривающий санкции для тех, кто хочет нажиться на восстановлении арабской республики.

«Эти законопроекты необходимы для укрепления дипломатического рычага влияния США и ЕС для окончательного завершения кризиса», — обращает внимание автор, отмечая, что США должны оказывать давление на режим и настаивать на политической смене власти.

Напомним, по данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, на сегодняшний день число сирийских беженцев достигает приблизительно 6,6 млн человек, в самой арабской республике около 13 млн человек находятся в сложных условиях. Согласно оценкам Всемирного банка, общая стоимость восстановления Сирии достигает $350 млрд.

Официальные лица Запада уже заявили о своем нежелании помогать Дамаску восстанавливать разрушенную страну. В частности, власти Германии заявили, что вопрос предоставления помощи преждевременен, пока не достигнуто политическое перемирие. В свою очередь, в США принят закон, запрещающий представление помощи Дамаску, но разрешающий оказание поддержки территориям, над которыми контроль сирийского правительства не установлен.

Более того, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ООН принята секретная директива, которая также блокирует помощь официальному Дамаску.

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