В Екатеринбурге власти согласовали «Русский марш» в День народного единства

Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM В Екатеринбурге в День народного единства пройдёт «Русский марш». Организаторы мероприятия сообщили журналистам, что свердловское министерство общественной безопасности согласовало акцию, которая традиционно пройдёт в микрорайоне Уралмаш, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шествие пройдёт 4 ноября в полдень по улице Победы и проспекту Космонавтов и завершится митингом у кинотеатра «Заря».

Напомним, что 4 ноября 2017 года аналогичное мероприятие в День народного единства на Уралмаше также было согласовано властями. Тогда мероприятие прошло в парке Победы и стало немногочисленным.