Против кого дружить будем? Главы Индии и Японии проведут переговоры в Токио

Токио, , 07:47 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет переговоры со своим коллегой из Индии Нарендра Моди, сообщает 29 октября Al Jazeera.

Целью переговоров станет достижение торговой безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Официальные переговоры начнутся позже, в городе Токио. На повестке дня также будет растущая роль Китая в регионе.

Напомним, отношения между Японией и Индией значительно улучшаются на фоне усиления Китая, стороны договорились впервые провести совместные военные учения сухопутных войск.

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