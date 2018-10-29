Против кого дружить будем? Главы Индии и Японии проведут переговоры в Токио

Токио, 29 октября 2018, 07:47 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет переговоры со своим коллегой из Индии Нарендра Моди, сообщает 29 октября Al Jazeera.
Целью переговоров станет достижение торговой безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Официальные переговоры начнутся позже, в городе Токио. На повестке дня также будет растущая роль Китая в регионе.
Напомним, отношения между Японией и Индией значительно улучшаются на фоне усиления Китая, стороны договорились впервые провести совместные военные учения сухопутных войск.
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