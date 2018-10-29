Понедельник, 29 Октября 2018 года
08:13:34 МСК

Зурабишвили и Вашадзе прошли во второй тур выборов президента Грузии

Политика

Разрыв между кандидатами — менее 1%

Тбилиси, 29 октября 2018, 07:14 — REGNUM  Ни один претендент на кресло президента Грузии не набрал достаточного количества голосов, необходимых для однозначной победы (50% плюс один голос). Таким образом, во второй тур выходят кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта», и представитель бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе. Согласно последним данным Центризбиркома страны, они набрали 38,6% голосов и 37,74% голосов соответственно. Таковы результаты подсчёта более 96% бюллетеней.

Читайте также: В Грузии обработали 80% бюллетеней: лидирует Зурабишвили

На третье место вышел кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе — 10,94%, а лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заручился поддержкой 3,76% избирателей.

В ЦИК отметили, что подсчёт голосов избирателей на оставшихся участках существенно не повлияет на общие предварительные результаты выборов.

Также в сюжете: На выборах президента Грузии возможен второй тур

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Грузии состоялись 28 октября. На этот пост претендовали 25 кандидатов. Все избирательные участки закрылись ровно в 20:00 часов по местному времени. Второй тур выборов состоится через две недели — не позднее 1 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Завершено голосование на выборах президента Грузии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Грузии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить