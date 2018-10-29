Зурабишвили и Вашадзе прошли во второй тур выборов президента Грузии

Тбилиси, , 07:14 — REGNUM Ни один претендент на кресло президента Грузии не набрал достаточного количества голосов, необходимых для однозначной победы (50% плюс один голос). Таким образом, во второй тур выходят кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта», и представитель бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе. Согласно последним данным Центризбиркома страны, они набрали 38,6% голосов и 37,74% голосов соответственно. Таковы результаты подсчёта более 96% бюллетеней.

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На третье место вышел кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе — 10,94%, а лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили заручился поддержкой 3,76% избирателей.

В ЦИК отметили, что подсчёт голосов избирателей на оставшихся участках существенно не повлияет на общие предварительные результаты выборов.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Грузии состоялись 28 октября. На этот пост претендовали 25 кандидатов. Все избирательные участки закрылись ровно в 20:00 часов по местному времени. Второй тур выборов состоится через две недели — не позднее 1 декабря.

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