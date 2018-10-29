Турция нанесла удар по позициям курдов в Сирии

Анкара, , 07:15 — REGNUM Вооруженные силы Турции открыли огонь по отрядам народной самообороны, состоящим преимущественно из сирийских курдов, сообщает 29 октября Kurdistan.ru.

Удары были нанесены по городу Айн-эль-Араб, также известному как Кобани. Турецкая артиллерия пыталась разрушить укрепления курдов на восточном берегу реки Евфрат.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган не раз угрожал сирийским курдам военной операцией, даже после того как турецкие войска оккупировали Африн. Для Анкары жизненно необходимо сохранять некоторый баланс в регионе для обеспечения безопасности собственным границам.

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