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В Лондоне знали о планах по похищению Хашогги — СМИ

Политика

Журналист рассчитывал получить документальные свидетельства о применении Саудовской Аравией в Йемене химического оружия

В Лондоне знали о планах по похищению Хашогги — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Лондон, 29 октября 2018, 06:31 — REGNUM  Британским спецслужбам было известно, что власти Саудовской Аравии санкционировали похищение журналиста Джамаля Хашогги в Турции. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на анонимные источники в разведке королевства.

Переговоры сотрудников саудовских спецслужб перехватил Центр правительственной связи Великобритании. Речь шла о приказе похитить журналиста в Турции и доставить в Эр-Рияд, действуя по обстоятельствам в случае сопротивления Хашогги.

Приказ якобы был отдан кем-то из «королевского окружения», но не наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. О готовящейся операции Лондон узнал за три недели и просил Эр-Рияд не проводить её.

Кроме того, еще один источник сообщил изданию, что Хашогги рассчитывал получить документальные свидетельства о применении Саудовской Аравией в Йемене химического оружия, в том числе фосфорных бомб. Собеседник уточнил, что встречался с журналистом за неделю до его гибели.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября обозреватель газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал в Стамбуле после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии. Позже саудовские власти объявили, что журналист был убит. Власти Турции подозревают Эр-Рияд в заранее спланированной расправе над журналистом.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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