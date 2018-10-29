Китай открыл новое генеральное консульство в филиппинском городе Давао

Давао, Филиппины, , 06:19 — REGNUM Китай официально провел 28 октября церемонию открытия генерального консульства в городе Давао на юге Филиппин, в которой приняли участие представители филиппинской стороны, сообщает агентство Синьхуа.

Министр иностранных дел Китая Ван И лично прибыл с однодневным визитом на Филиппины, чтобы принять участие в торжественном мероприятии в городе Давао, которое призвано укрепить китайско-филиппинскую дружбу. По его словам, выбор именно Давао в качестве места для китайского генерального консульства обусловлен уверенностью Поднебесной в большом будущем этого города под руководством президента Филиппин Родриго Дутерте, который уже многое сделал для его развития.

Отметим, что город Давао обеспечивает порядка 40% китайского импорта тропических фруктов из Филиппин. Кроме того, отношения между Китаем и Филиппинами значительно потеплели после прихода к власти на Филиппинах Родриго Дутерте. Тем не менее, территориальные споры между странами вокруг островов в Южно-Китайском море по-прежнему являются существенной точкой разногласий в двусторонних отношениях между этими странами.

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