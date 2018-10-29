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В Грузии обработали 80% бюллетеней: лидирует Зурабишвили

Политика

В его поддержку высказались 493,1 тыс. избирателей

В Грузии обработали 80% бюллетеней: лидирует Зурабишвили
Melberg
Саломе Зурабишвили

Тбилиси, 29 октября 2018, 05:53 — REGNUM  Бывшего главу грузинского МИД Саломе Зурабишвили на выборах президента поддержали 38,79% избирателей. Такие промежуточные данные приводит ЦИК Грузии после обработки данных с 80,16% участков.

В поддержку Зурабишвили высказались 493,1 тыс. избирателей. Кандидат от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе набирает 37,44% голосов (475,9 тыс. избирателей).

Далее идут кандидаты Давид Бакрадзе (11%), Шалва Нателашвили (3,8%) и Зураб Джапаридзе (2,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборах президета Грузии 28 октября составила 46,67%. Второй тур выборов понадобится, если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК Грузии: Активность избирателей на выборах составила 46,74%

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Выборы президента Грузии
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