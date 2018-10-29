Михаил Развожаев будет участвовать в новых выборах главы Хакасии?

Абакан, , 05:49 — REGNUM В ходе недавней встречи с жителями Ширинского района врио губернатора Хакасии Михаил Развожаев сделал неожиданное заявление, сообщив что он «с удовольствием» примет участие в выборах с новым составом кандидатов если по итогам текущих выборов люди не выберут главу региона. Его слова на вопрос «Почему бы вам не остаться в Хакасии в качестве избранного главы республики, а не временно исполняющего обязанности?» цитирует Tvrts.ru.

Из ответа Михаила Развожаева следует, что он не исключает своего участия в выборах на пост руководителя республики:

«Всё зависит от результата выборов, которые сейчас идут в Хакасии. Мне нужно обеспечить их проведение. Если люди выберут главу республики, это одна ситуация. А если больше половины от пришедших на участки выскажется против, то я с удовольствием приму участие в выборах с новым составом кандидатов», — заявил врио губернатора Хакасии.

По данным сайта регионального правительства, общение с жителями Ширинского района проходило в формате «вопрос-ответ» и длилось около двух часов. В числе самых проблемных и наболевших вопросов были названы: отсутствие постоянного автобусного сообщения между отдалённым селом и райцентром, угроза подтоплений в сёлах из-за подъёма грунтовых вод, неудовлетворительное качество коммунальных услуг, проблемы с благоустройством территорий, оказанием медицинской помощи и многое другое. Михаил Развожаев заверил, что постарается разобраться в каждой ситуации.

Напомним, ранее о том, что временно исполняющий обязанности главы Республики Хакасия Михаил Развожаев не может принять участия в губернаторских выборах «чисто юридически» отмечала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«И потом, президент высказался совершенно определённо, сказав что отправляет Михаила Развожаева на месяц в Хакасию, чтобы он взял под контроль несколько расшатанную ситуацию в регионе, и обеспечил проведение чистых и честных выборов», — отметила Анна Федорова.

Читайте также: Эксперт: «Президент выразился определенно: Развожаев в Хакасии на месяц»

С 1 октября 2014 года Михаил Развожаев работал заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа. Но с октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия. Также известно, что он проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.