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В Канаду прибыли 117 членов «Белых касок» с семьями

Политика

Их разместят в четырех провинциях страны

Оттава, 29 октября 2018, 05:41 — REGNUM  Сотрудники сирийской неправительственной организации «Белые каски» и их родственники приняты канадскими властями. Всего в Канаду прибыли 117 человек, сообщает телеканал CBC.

Члены «Белых касок» находятся в Канаде уже несколько дней. Их разместят в провинциях Британская Колумбия, Новая Шотландия, Онтарио и Саскачеван.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что миграционные документы для сотрудников «Белых касок» и членов их семей — в процессе оформления. Она подчеркнула, что сведения о прилете этих людей в страну и о том, где они будут жить, обнародованы не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Франции и Швеции заявили о готовности принять часть активистов «Белых касок», покинувших Сирию. Российские власти не раз заявляли, что указанная организация устраивает в Сирии провокации с использованием отравляющих веществ.

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Война в Сирии
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